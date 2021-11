Explozie la Sectia Chirurgie generala 3 In aceasta seara, in jurul orei 21:50, Detașamentul de Pompieri a fost solicitat sa intervina intr-un salon NON-COVID cu linie de oxigen din cadrul Secției Chirurgie Generala 3 (Medicala 4), pentru explozia unui corp de iluminat. In salon se aflau doi pacienți, iar pana la sosirea forțelor de intervenție, aceștia au fost evacuați de catre personalul medical, fiind degajari de fum. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

