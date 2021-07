Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Rompetrol Rafinare și un fost director in cadrul rafinariei de la Navodari au vorbit despre posibilele cauze ale exploziei de amploare produse astazi la rafinaria Petromidia de la Navodari. O persoana a murit și alte patru au fost ranite in urma exploziei.

- “Din pacate, la instalatia de hidrofinare benzina, in jurul orei 12.30, aparut un incendiu. Flacara, suflul propagat a generat inca trei focare. Din nefericire, unul dintre colegi, care opera in zona a fost prins de suflul acestei explozii. In timpul interventiilor s-au facut eforturi disperate de a-l…

- Directorul general al Rompetrol Rafinare, Felix Crudu, a declarat ca nu a fost vorba de o eroare umana la baza producerii exploziei de la Rafinaria Petromidia din Navodari, ci de un echipament care a cedat. Directorul general al Rompetrol Rafinare, Felix Crudu, a anunțat ca incendiul a aparut…

- In urma exploziei care a izbucnit, vineri,la Navodari, la Rafinaria Petromidia o persoana a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanța care a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, au declarat surse din ancheta pentru ziarul…

- "In primul rand, rafinaria Petromidia este parte a grupului Romeptrol, care face parte din Grupul KMG International. Deci este o companie privata. Sigur, statul deține aproximativ 45% prin intermediul Ministerului Energiei... A fost o explozie la instalația de hidrofinare petrol-motorina (HPM). O explozie…

- Incepand de astazi, 09 iunie 2021, TAROM are un nou director general , in persoana domnului Catalin Radu Prunariu. Acesta este fiul cosmonautului Dumitru Prunariu. Schimbarea conducerii companiei vine in contextul in care, incepand cu anul 2020, industria aeronautica a intrat in cea mai acuta criza…

- Inginerul Petre Badea, directorul Aedificia Carpati, antreprenorul lucrarilor de consolidare si reabilitare a Cazinoului din Constanta, a precizat in cadrul unui interviu exclusiv acordat ZIUA de Constanta, ca fundatia cladirii a avut de suferit. "Stratul de calcar al insulei pe care este construita…

- Interviu cu Dan Banacu, directorul general al HS Timber Productions Romania. “HS Timber exporta produse in peste 70 de țari, Statele Unite și Japonia reprezinta jumatate din ceea ce produce compania in acest moment” “Exploatarea lemnului din padure nu este nici ilegala, nici imorala,…