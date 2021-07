Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre ranitii in urma exploziei de vineri de la Petromidia, care a suferit arsuri pe 45% din suprafata corpului, a plecat cu elicopterul SMURD Constanta catre Spitalul Floreasca din Capitala, iar elicopterul SMURD Bucuresti a plecat catre litoral pentru a prelua un al doilea ranit, cu arsuri…

- Libertatea a aflat ca persoanele cu arsuri de la Petromidia au peste 50 de ani și au fost evaluate la Unitatea Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Constanța, avand arsuri pe 40%, respectiv 30% din suprafața corpului. Spitalul Floreasca din Capitala și-a dat acceptul pentru ca ambii sa fie…

- In cadrul maratonului de vaccinare organizat in spitalele militare din Brașov, București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași si Timișoara s-au imunizat impotriva COVID-19, pana in prezent, circa 2.800 de persoane care nu aveau o programare prealabila. Persoanele vaccinate sunt inregistrate direct in RENV…

- Cea mai buna rata de vaccinare este in Bucuresti, cu peste 30%, Capitala fiind urmata de judetele Cluj, Timis, Brasov, Sibiu, Constanta, toate fiind peste media nationala, a anuntat marti coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita.

- Marți incepe in mai multe centre ale Ministerului Apararii Naționale maratonul de vaccinare, care consta in imunizari care se fac non-stop in perioada 4-11 mai. Potrivit MApN, campania se desfașoara in centrele de vaccinare organizate de catre Spitalul Universitar de Urgența Militar Central din București…

- Din primele date, se pare ca de vina pentru producerea accidentului ar fi o șoferița, de 49 de ani, care nu ar fi acordat prioritate vehiculului pe doua roti.In urma impactului, tanarul a suferit mai multe leziuni grave și a fost transportat cu un elicopter la un spital din București.Accidentul s-a…

- Reputat cardiolog la Spitalul Floreasca din Capitala, dr Gabriel Tatu Chițoiu se intreaba, retoric aproape, de ce Grupul de Comunicare Strategica nu pune la dispoziție date științifice și studii astfel incat publicul sa ințeleaga mai bine restricțiile și masurile care se iau. „Chiar asa sa fie? Grupul…

- Este a șaptea zi in care sunt proteste in București. Oamenii au ieșit in strada, nemulțumiți de masurile restrictive luate de autoritați pentru a impiedica raspandirea virusului. Raed Arafat a anunțat ca in Capitala este interzisa circulația dupa ora 20:00, in zilele de vineri, sambata și duminica,…