O explozie puternica, urmata de un incendiu, a avut loc, vineri, 2 iulie, la Rafinaria Petromidia din Navodari. A fost activat Planul Roșu de intervenție. In urma exploziei, trei persoane au fost ranite, conform IGSU. Unul dintre raniți a suferit arsuri pe aproximativ 45% din suprafața corpului. Victimele sunt conștiente, potrivit Inspectoratului pentru Situații de