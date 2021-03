Explozie la Oţelu Roşu, incendiu la Caransebeş CARANSEBES, OTELU ROSU – Interventia pompierilor militari caraseni a fost solicitata, marti, la o explozie si un incendiu! Dimineata, in jurul orei 9.15, un convector de gaz a explodat, incidentul nefiind insa urmat de un incendiu. Deflagratia s-a produs intr-un apartament situat la etajul 3 al unui bloc de locuinte cu patru etaje din Otelu Rosu. A fost inregistrata si o victima, o femeie de aproximativ 70 de ani, care a fost surprinsa in apartament, si care a suferit arsuri minore la nivelul fetei. Aceasta a fost preluata de o ambulanta si transportata la spitalul din oras, fara probleme majore.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

