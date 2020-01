Explozie la o uzină chimnică din Spania, unde locuiesc mii de români. O persoană şi-a pierdut viaţa VIDEO Explozia a putut fi vazuta de locuitorii oraselor din apropiere si chiar a provocat zguduiri ale ferestrelor unor cladiri.



Flacarile si coloana de fum negru sunt vizibile de la mai multi kilometri. Autoritatile din Tarragona, unde ar locui peste 2.000 de romani, au activat faza de alerta a unui plan de urgenta chimic si medical.



Pompierii actioneaza pentru stingerea incendiului, in timp ce traficul rutier a fost restrictionat in zona, iar traficul feroviar a fost intrerupt pe mai multe sectiuni. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si mai multe au fost ranite intr-o explozie produsa marti seara la o uzina chimica din La Canonja, provincia Tarragona, din nord-estul Spaniei, provocand un incendiu imens.

- O explozie a avut loc, marti seara, la o uzina chimica din Spania, in La Canonja, provincia Tarragona, din nord-estul țarii, provocand un incendiu imens. O persoana a murit si mai multe au fost ranite.

- O persoana a murit si mai multe au fost ranite intr-o explozie produsa marti seara la o uzina chimica din La Canonja, provincia Tarragona, din nord-estul Spaniei, provocand un incendiu imens, transmite EFE potrivit Agerpres Deflagratia a putut fi vazuta de locuitorii oraselor din apropiere si chiar…

- O explozie puternica a avut loc marti seara la o uzina chimica situata in apropierea oraselului spaniol Tarragona., Deflagratia a produs un incendiu de amploare, informeaza cotidianul El Mundo, potrivit caruia cel puțin o persoana a murit și șase sunt ranite.

- Agenția de aparare civila din Catalonia a spus marți ca o explozie la o fabrica din provincia Tarragona a provocat un incendiu, adaugand ca probabil a fost rezultatul unui accident chimic, relateaza Reuters.

- O explozie puternica a avut loc marti seara la o uzina chimica situata in apropierea oraselului spaniol Tarragona, deflagratia generand un incendiu de amploare, informeaza cotidianul El Mundo, citat de digi24.ro.

- O explozie puternica a avut loc marti seara la o uzina chimica situata in apropierea oraselului spaniol Tarragona, deflagratia generand un incendiu de amploare, informeaza cotidianul El Mundo.Deflagratia s-a produs in complexul industrial La Canonja din Tarragona, in incinta companiei chimice…

- Explozia din Port Neches a fost urmata de un incendiu extins, potrivit KFDM/Fox 4.O autoritate locala, Jeff Branick, a informat ca deflagratia a izbucnit in uzina, in apropiere de autostrada 366 din Port Neches. In urma deflagratiei, locuintele rezidentilor s-au ales cu ferestrele…