Explozie la o rafinărie ilegală din Nigeria, peste 100 de morți Peste o suta de persoane, printre care femei și copii, au murit intr-o explozie produsa la o rafinarie ilegala de petrol dintr-un oraș de granița din sudul Nigeriei, spun autoritațile. „Incendiul a avut loc intr-un loc ilegal de rafinare situat la granița dintre statul Rivers și statul Imo”, a declarat Corpul de Securitate și Aparare Civila din Nigeria (NSCDC) pentru CNN . Conform comunicatului, incendiul a dus „la moartea a sute de barbați, femei și copii”, adaugand ca ramașițele unor victime „au fost arse fara a mai putea fi recunoscute”. Potrivit presei locale, echipele de intervenție in caz… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

