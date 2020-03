Stiri pe aceeasi tema

- Trei autovehicule, respectiv un autotren si doua autoturisme, s-au ciocnit astazi dimineata in orasul Gura Humorului, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Din cele 5 persoane implicate, doar o femeie, in varsta de 70 de ani, consteinta si cooperanta, a necesitat ingrijiri medicale…

- Patru persoane au ajuns la spital, luni, in urma unui accident rutier produs la iesirea din municipiul Radauti spre Horodnic, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata.Sursa citata a spus ca accidentul s-a produs in urma coliziunii a doua autoturisme, fiind implicate sase…

- Explozie la o garsoniera din Slatina in aceasta dimineața. In urma incidentului locuința a luat foc. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri. Trei persoane au ajuns la spital. Deflagrația a afectat intregul imobil. Inspectoratul de Stat in Construcții a luat decizia ca locatarii…

- O deflagrație s-a produs vineri dimineața, in jurul orei 8:40, pe strada Pavel Roșca din Cluj-Napoca, intr-un imobil de locuințe. La fața locului au intervenit in scurt timp pompierii din cadrul ISU Cluj cu o autospeciala dotata cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD, dar și polițiștii. Pompierii…

- Incendiu la un apartament din Pitești, situat pe Bulevardul Nicolae Balcescu. Un barbat din apartamentul respectiv, in varsta de 55 de ani, a fost gasit cu arsuri de gradul 1 la nivelul feței, a fost asistat de catre echipajul SMURD, ulterior a refuzat transportul la spital. Nu sunt alte victime. Incendiul…

- ALERTA…Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Vaslui au intervenit, vineri seara, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o garsoniera a unui bloc din Zona Industriala. In locuința respectiva se afla un barbat in varsta de 44 de ani, care a fost gasit de salvatori in stare…

- Casa din Alexandria, cuprinsa de flacari/ Proprietarul a ajuns la spital cu arsuri la nivelul feței in Eveniment / on 14/01/2020 at 10:15 / Un barbat din Alexandria a suferit arsuri de gradul I la nivelul feței, dupa ce locuința sa a fost cuprinsa de flacari, in seara zilei de luni, informeaza ISU…

- Numarul elevilor de la Liceul German din Arad care au ajuns la spital dupa ce s-au simțit rau a crescut la 18. La liceu, autoritațile cauta cauza care a dus la intoxicarea copiilor, in timp ce administratorul firmei care a facut dezinsecția in școala a fost chemat la sediul IPJ.