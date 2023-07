Stiri pe aceeasi tema

- O deflagratie la o fabrica de explozibili in regiunea Samara, in centrul Rusiei, s-a soldat vineri cu cel putin sase morti si doi raniti, au precizat serviciile de salvare citate de agentiile de presa rusesti, relateaza AFP.

- O explozie a avut loc la o fabrica de rachete și explozibili a Industriei de mașini și produse chimice (MKE) din districtul Elmadag din Ankara, transmite agenția de presa de stat Anadolu. Ministerul Apararii Naționale a raportat ca 5 muncitori și-au pierdut viața, trasmite g4media.

- In total, 29 de persoane au murit, iar alte 61 au fost ranite in Rusia, dupa ce au consumat cidru impropriu consumului - unul dintre cele mai sangeroase incidente de acest fel in Rusia, in care aceste drame nu sunt rare -, anunta miercuri Ministerul rus al Sanatatii, relateaza AFP. Autoritatile ruse…

- Incidentul a avut loc in regiunea Ulianovsk, vestul Rusiei, au anunțat luni, 5 iunie, oficialii locali, care au precizat ca cel puțin 8 persoane au murit, iar alte zeci au nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au consumat cidru otravit, relateaza Reuters.Bautura otravita a fost comercializata sub eticheta…