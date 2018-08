Stiri pe aceeasi tema

- Cum vrea aripa anti-Dragnea sa scape de liderul PSD. Potrivit unor surse social-democrate, in ședința Comitetului Executiv Național se va readuce in discuție ideea conducerii colective in partid, pe fondul scaderii increderii acestuia in opțiunile alegatorilor. O parte a contestatarilor actualei conduceri…

- Negociatorul șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a declarat, vineri, ca blocul comunitar cauta sa gaseasca ”un parteneriat ambițios cu Marea Britanie” pe probleme de securitate, in contextul Brexitului. Barnier a declarat ca a discutat cu ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, cooperarea…

- Razvan Stefanescu, posesorul celebrelor placute de inmatriculare cu mesajul „M**E PSD”, a primit decizia autoritatilor suedeze in legatura cu placuțele anti-PSD. “Am primit raspuns de la autoritațile suedeze in legatura cu numerele de inmatriculare. Mi s-a comunicat ca nu mi le restituie, dar pot face…

- Judecatorul din dosarul „Colectiv” a fost eliberat vineri din funcție de catre președintele Klaus Iohannis. In aceste condiții, potrivit noilor prevederi legislative, judecata in dosarului tragediei de la „Colectiv” ar putea sa fie reluata de la zero. Judecatorul Valeriu Mihail Terceanu a cerut pensionarea…

- Ducele de Cambridge a ajutat la decorarea unui club de box din Kensington, Marea Britanie, construit cu scopul de a inlocui o sala sportiva din interiorul cladirii Grenfell Tower (Londra), distrusa de un incendiu in luna iunie, in 2017. In același timp, membrul Familiei Regale britanice a avut un dialog…

- Marcel Toader a luat o decizie importanta dupa ultimul divorț. Chiar daca femeile din viața lui l-au dezamagit, acesta nu renunța și spera ca in curand sa iși gaseasca sufletul pereche. „Din cate stiu eu, intotdeauna am reprezentat o partida buna pentru o femeie, dar partida asta trebuie castigata pana…

- Imagine șocanta cu piciorul Andei Adam. La cateva luni dupa ce a suferit intervenția chirurgicala, artista și-a facut curaj și le-a aratat fanilor de pe contul de socializare, cum arata piciorul stang. La inceputul acestui an, Anda Adam s-a operat , dupa ce s-a accidentat la Exatlon. Operatia a durat…

- Atunci cand vine vorba despre felul in care arata, Adriana Bahmuteanu este dispusa sa incerce orice pentru rezultate spectaculoase. De data asta, vedeta a apelat la o noua tehnologie. „Eu tot timpul testez tot ce e nou. Vreau sa ma ofer cobai la criogenie daca e posibil. Imi doresc sa fiu rapita de…