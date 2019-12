Explozie la o benzinărie din Galați, situată în parcarea unui hotel O explozie puternica a avut loc luni dupa-amiaza la o fosta stație PECO din cartierul Țiglina 3, din Galați. Cel puțin patru mașini au fost avariate. ISU Galați spune ca din primele cercetari, se pare ca explozia a avut loc din cauza unei acumulari de gaze. Deflagrația s-a produs in subteran și a fost The post Explozie la o benzinarie din Galați, situata in parcarea unui hotel appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- O explozie puternica a avut loc luni, langa un hotel din Galati, scrie romaniatv.net. Un rezervor de carburant ar fi sarit in aer, la o statie PECO dezafectata. Suflul deflagratiei a fost atat de puternic incat a aruncat o masina peste alta. Explozia a avut loc la o fosta statie PECO din Tiglina 3.…

- O explozie subterana, urmata de un incendiu, s-a produs in parcarea unui hotel din Galați, din cauza unei acumulari de gaze. Nu au fost victime, dar patru mașini au fost avariate, anunța Mediafax.Potrivit reprezentanților ISU Galați, deflagrația s-a produs luni in parcarea imobilului in care…

- Alerta intr-un cartier din Galați. O explozie a avut loc la o fosta stație PECO din Țiglina 3, in zona fostului "Atlantic". In acest moment, se intervine la fața locului. Circulație a fost...

- Echipele de interventie ale Distrigaz Sud Retele au gasit, in apartamentul unde s-a produs explozia din Galați, mai multe caramizi in aragazul folosit pentru incalzire. Echipamentul de detecție pentru gazele naturale nu era in funcțiune la momentul producerii exploziei. Potrivit unui comunicat transmis…

