- O explozie a avut loc, duminica dupa-amiaza, in jurul orei locale 16.30 (ora 15.00, ora Romaniei), in centrul capitalei Afganistanului, anunta autoritatile afgane. Explozia este, cel mai probabil, un atentat sinucigas, a comunicat Politia afgana. Deflagratia s-a produs in apropiere de sediul…

- Opt cetateni romani raniti in accidentul din Ungaria Foto: Arhiva. Consulatul General al României la Gyula, Ungaria, a întreprins demersuri pe lânga autoritatile locale în vederea obtinerii de informatii cu privire la identitatea si starea de sanatate a persoanelor ranite…

- Domul din orasul german Koln a fost evacuat vineri de teama unui atac terorist, un suspect roman fiind retinut, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane. Incidentul de securitate a avut loc...

- Incendiu de proportii la un hotel de cinci stele din centrul Londrei, unul dintre cele mai cunoscute din metropola engleza. Printre cei cazați in acest hotel se afla și artistul Robbie Williams, scrie Digi24.ro.

- Padurea Rosie de la Cernobil a luat foc. Incendiul a cuprins rapid 10 hectare de vegetatie. Peste 100 de pompieri au incercat sa stinga focul, dar eforturile lor nu au avut succes. Flacarile au pornit de la iarba uscata, apoi s-au extins si la copacii din Padurea Rosie, unul dintre cele mai iradiate…

- Cel putin doua persoane au decedat in urma coliziunii intre un tren de pasager si un marfar in sudul Germaniei, a anuntat compania feroviara Deutsche Bahn, informeaza agentia de stiri Reuters, scrie mediafax.ro.

- Politia turca a arestat marti peste 50 de persoane la Istanbul, oras in care au fost luate masuri sporite de securitate in timp ce opozitia pregatea manifestatii cu prilejul zilei de 1 mai, relateaza AFP. In Turcia, Ziua internationala a muncii a fost marcata in trecut de confruntari intre…

- "La orele 19.50 (16.50 GMT), un post de control din cartierul Khuzama din Riad a reperat o minidrona telecomandata", a precizat agentia Saudi Press (SPA)."Personalul de securitate de la acest punct de control a actionat conform ordinelor si instructiunilor intr-un astfel de caz", a adaugat…