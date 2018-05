Stiri pe aceeasi tema

- Explozie in Londra in timpul unei sarbatori evreiești. Explozia s-a produs, joi dimineața, in cartierul Stamford Hill din nordul Londrei și s-a soldat cu circa 30 de raniti, informeaza Reuters. Potrivit publicației britanice Express, explozia a pornit de la un foc de tabara organizat cu ocazia sarbatorii…

- Explozia s-a produs in zona de sud-vest din Austin. Politistii au confirmat informatiile de pe retelele de sociale legate de aceasta explozie, precizand ca ar fi grav raniti doi barbati de aproximativ 20 de ani. De asemenea, s-au primit informatii despre o serie de explozii intr-o zona invecinata,…

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica AFP citat de Agerpres.ro. Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite.…