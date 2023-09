Explozie la granița României! O navă a sărit în aer în apropiere de Sulina Garda de Coasta și Poliția de Frontiera ar fi fost alertate, miercuri dimineața, in jurul orei 07.00, ca la aproximativ 25 de mile in larg, intre Sulina și Canalul Bistroe, s-a produs o explozie la o nava de marfa sub pavilion Togo. In data de 20.09.2023, la ora 06.50, urmare a unui mesaj de urgența “MAYDAY”, transmis in CH 16 VHF, de catre o nava comerciala prin care informeaza ca a avut loc o explozie la bord, M.R.C.C a declanșat o operațiune S.A.R. pentru salvarea echipajului acesteia. La acțiunea de salvare a participat un mijloc de mobilitate din cadrul Garzii de Coasta și o nava specializata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

