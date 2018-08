Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestuia, explozia nu a fost urmata de incendiu. Victima este politraumatizata, in coma, si a fost transportata de ambulanta la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Galati. "Am fost solicitati sa intervenim pentru un barbat de aproximativ 50 de ani, victima a unei…

- Un muncitor in varsta de 50 de ani a fost ranit grav, sambata, dupa ce in fabrica din Galati in care muncea, producatoare de ulei vegetal, a avut loc o explozie, scrie Mediafax. Purtatorul de cuvant al ISU Galați, Eugen Chirița a declarat pentru MEDIAFAX ca muncitorul facea lucrari…

- Un muncitor in varsta de 50 de ani a fost ranit grav, sambata, dupa ce in fabrica din Galati in care muncea, producatoare de ulei vegetal, a avut loc o explozie. Purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita a ...

- Un barbat de 70 de ani a ajuns luni la spital, dupa ce s-a rasturnat cu macaraua in Galați. Omul a fost scos din groapa adanca de patru metri de pompieri. Accidentul de munca a avut loc pe un șantier al Uzinei de Apa din Galați, a precizat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita, conform Agerpres.ro…

- Un macaragiu, in varsta de aproximativ 70 de ani, s-a rasturnat cu macaraua pe care o opera in momentul in care cara fier beton. "Este un muncitor al firmei TransPec, firma care desfasoara lucrari pentru un proiect de investitii Apa Canal. Este vorba despre un proiect de montare instalatii…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din comuna Varlezi s-a apucat de baut, ieri, pana ce a intrat in coma. Apoi, in cadere s-ar fi lovit si la cap. Un echipaj al ambulantei a preluat barbatul aflat in coma alcoolica si cu un traumatism cranian, si l-a transportat la Spitalul din Tirgu Bujor. ”Un alt echipaj…

- Batranul de 75 ani, din Tecuci, care fost dus, in urma cu doua zile, in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Galati, dupa ce a fost batut si talharit in propria locuinta, a murit vineri, in sectia de Terapie Intensiva a unitatii spitalicesti, anunta Agerpres.Barbatul a ajuns miercuri,…

- Seful Serviciului Judetean de Ambulanta Galati, dr. Mihai Polinschi, a declarat, miercuri, ca un echipaj de ambulanta a fost solicitat sa intervina, in cursul noptii trecute, pentru preluarea unui pacient care a ajuns in stare grava de la spitalul din municipiul Tecuci, dupa ce ar fi fost victima…