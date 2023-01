O inregistrare video publicata de televiziunea publica lituaniana LRT arata un incendiu care se manifesta la locul exploziei, in regiunea Panevezys din nordul Lituaniei. Fire caught on video from the blast from the gas pipeline connecting Lithuania and Latvia Public broadcaster LRT reports that the entire town of Pasvalys, located in northern Lithuania, has evacuated due to the situation. — AZ (@AZgeopolitics) Flacarile s-au ridicat la aproximativ 50 de metri in aer si puteau fi vazute de la o distanta de cel putin 17 km, a relatat LRT. An explosion has hit a gas pipeline connecting Lithuania…