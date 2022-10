Explozie între-un bloc din Capitală, locatari blocați în apartamente avariate O explozie a avut loc duminica dimineața intr-un bloc din Sectorul 4 București, mai multe apartamente fiind avariate. O persoana a suferit arsuri și a fost transportata la spital. Incidentul a avut loc la etajul I al imobilului, cel mai probabil din cauza unei acumulari de gaze. 140 de locatari au fost evacuați iar trei persoane au ramas blocate dupa ce ușile apartamentelor au fost deformate de suflul exploziei și nu le-au putut deschide, fiind necesara intervenția pompierilor pentru a fi eliberate. Conform informațiilor transmise de ISU București – Ilfov, au fost distruse elemente de tamplarie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

