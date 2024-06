Explozie intr-un restaurant din Turcia! Mai multe persoane au murit Cel putin patru persoane si au pierdut viata si numeroase au fost ranite duminica intr o explozie cauzata de scurgere de gaz intr un un restaurant din vestul Turciei, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP.Patru dintre concetatenii nostri si au pierdut viata si un numar semnificativ de persoane au fost ranite, dintre care unele sunt intr o stare grava, a declarat guvernatorul provinciei Izmir, Suuml;leyman Elban.Primarul orasului Torbali, unde s a produs explozia, a raportat acelasi numar ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata si alte cateva zeci au fost ranite duminica intr-o explozie cauzata de scurgere de gaz intr-un restaurant din vestul Turciei, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP, citata de Agerpres.

