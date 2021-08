Explozie într-un imobil din Buzău: Patru persoane au fost rănite Patru persoane au fost ranite marti seara intr-o explozie produsa intr-un imobil din localitatea Potoceni, a anuntat ISU Buzau. "In urma exploziei au rezultat patru victime constiente si cooperante, care prezentau arsuri de gradul 2 si 3. Acestea au fost transportate la spital. Interventia pompierilor a constat in asigurarea de masuri PSI pentru evitarea altor posibile situatii si transportarea la spital a victimelor", precizeaza ISU Buzau. Potrivit sursei citate, explozia, care nu a fost urmata de incendiu, s-a produs in urma acumularii de gaze in bucatarie, unde era amplasata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ranite in urma unei explozii prodise in aceasta seara, la Potoceni. „S-a produs in urma acumularii de gaze in camera in care era amplasata centrala (bucatarie). In urma exploziei au rezultat 4 victime conștiente și cooperante ce prezentau arsuri de gradul 2 și 3, ce au fost transportate…

- Un camion a fost lovit de un tren de marfa, miercuri, 30 iunie, in zona Timiș-Triaj, din municipiul Brașov, noteaza site-ul Mytex.ro. Șoferul a primit ingrijiri medicale la fața locului și a fost dus la spital. Doi barbați, personal CFR, au refuzat internarea.In urma impactului, camionul s-a rasturnat…

- Un accident rutier in care au fost implicate o autoutilitara si un autoturism, in care se aflau opt persoane, a avut loc sambata dupa-amiaza pe DN 15D, la intersectia cu DJ 205 D, pe raza comunei Gadinti, soldandu-se cu patru raniti, a informat ISU Neamt, informeaza Agerpres. Potrivit sursei…

- „Trafic dirijat pe DN2E85, la ieșire din municipiul Buzau catre Ploiești, accident rutier. Din primele date ar fi 3 autoturisme implicate, 4 persoane ar fi ranite.” , anunța Biroul de Presa al IPJ Buzau. Revenim cu detalii.

- Un accident de circulație a avut loc azi, in jurul orei 11:40, pe DJ 109 D, in interiorul localitații Jucu de Sus. Din primele informații, conducatorul unui autoturism, in varsta de 76 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care se deplasa pe un drum local din localitatea Jucu de Sus, ajuns la intersecția…

- Un accident grav in care au fost implicate trei autovehicule a avut loc, marți, pe DN2. Cinci persoane au fost ranite. Accidentul a avut loc in zona crucea Comisoaiei. Traficul pe soseaua europeana este blocat. Potrivit Politiei, din primele date, șase persoane ar fi fost ranite in urma accidentului.…

- Polițiștii rutieri intervin la un accident rutier sesizat prin apel 112. Pe DN 2 E 85/Golești, 3 auto au intrat in coliziune rezultand ranirea a doua persoane, una dintre acestea fiind preluata de catre un echipaj SAJ Vrancea. Sursa text și foto: IPJ Vrancea N.R. Circulația rutiera pe sensul catre Buzau…

- Una dintre victime a fost asistata medical la fața locului, iar o femeie in varsta de 26 de ani și un copil de 1 an și 11 luni au fost transportați la spital.Cele doua victime care au ajuns la spital erau pasageri in autoturismul condus de barbatul de 33 de ani.Testarea cu aparatul etilotest a indicat…