Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ranita, iar alta a suferit un atac de panica, joi dimineata, in urma unei explozii care a avut loc intr-un imobil din municipiul Medgidia, judetul Constanta, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea. Explozia s-a produs la centrala termica a unui apartament de…

- Accident rutier la intrare in localitatea Harsova, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la intrare in localitatea Harsova, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre…

- Persoane blocate in autoturisme, in judetul Constanta Foto: Politia Romana În județul Constanța, din cauza vremii nefavorabile, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Dobrogea a primit peste 20 de apeluri la numarul unic de urgența 112. Cei care au sunat erau blocați în autoturisme…

- Accident rutier cu victima in Cumpana.In urma cu cateva momente Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Cumpana, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs la intrare in Cumpana.O persoana a fost ranita.Sursa foto:…

- Accident rutier cu o victima in Cogealac.In urma cu cateva momente Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Cogealac, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs la intrare in Cogealac.O persoana a fost ranita. Victima…

- Butelie in flacari in satul Ghindaresti din judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in satul Ghindaresti din judetul Constanta.Conform primelor informatii, este vorba despre un incendiu pornit de la o butelie, pe strada…

- O victima constienta, in urma urma unui accident intre doua autoturisme.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Cernavoda, pe strada Canalului.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier intre doua autoturisme.O persoana…

- Un accident rutier a avut loc vineri, 4 decembrie, pe DN 22, in dreptul localitatii Cogealac, judetul Constanta. In urma impactului, au rezultat doua victime. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe DN 22, in dreptul localitatii Cogealac,…