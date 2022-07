Stiri pe aceeasi tema

- Un milion de euro au fost investiti in modernizarea gradinitei „Piticot” din Hunedoara, fonduri europene accesate de primarie, iar lucrarile sunt inca in desfașurare, intr-un stadiu avansat. In aceasta dimineața, locuitorii din zona au constatat ca peretii exteriori au fost mazgaliti cu var, iar autorii…

- Un grav accident rutier s-a produs sambata in județul Hunedoara, soldat cu șapte victime, printre care un copil inconștient. Autoritațile au fost in alerta. Accidentul rutier a avut loc in localitatea Carnești, județul Hunedoara. In accident au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau opt persoane,…

- O femeie si un copil de aproximativ 7 ani au fost raniti luni dimineata dupa ce autoturismul in care se aflau s-a ciocnit frontal cu un autocamion pe Valea Oltului, la intrarea in statiunea Calimanesti, au informat autoritatile valcene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O femeie de 49 de ani, care conducea un autoturism pe DN 7, in localitatea Burjuc, județul Hunedoara, a scapat cu viata dupa ce, luni seara, s-a rasturnat cu masina in afara partii carosabile

- Un barbat in varsta de 84 de ani a murit astazi dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de opt metri, in satul Campuri Surduc, din judetul Hunedoara. Pompierii militari au intervenit si au recuperat trupul persoanei in etate, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, citat de…

- Pompierii intervin, duminica seara, pentru a stinge un incendiu izbucnit dupa o explozie la internatul liceului din Calan, județul Hunedoara. Potrivit ISU Hunedoara, a fost o explozie urmata de incendiu la internatul liceului din Calan. Intervin Detașamentul de Pompieri Hunedoara si PL Bretea Romana…

- O femeie a murit și alta a fost ranita grav, intr-un accident rutier produs vineri pe DN 66, in apropierea localitații Maceu, județul Hunedoara, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un cap de pod. Potrivit Poliției Hunedoata, mașina a intrat intr-un cap de pod de pe marginea DN 66, in apropiere de…

- Percheziții ale polițiștilor timișoreni de la transporturi in Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș și Satu Mare. Oamenii legii au descins, marți și miercuri, in 20 de locații, intr-un dosar deschis pentru infracțiunea de folosire a funcției pentru favorizarea unei persoane. Vizat ar fi un fost director…