Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a fost ranita in aceasta dimineața in urma unui accident intre doua mașini pe DN 17, la Prisaca Dornei. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași a informat ca dupa producerea accidentului, in zona s-a circulat pe un sens, alternativ. Pentru semnalizarea zonei și degajarea carosabilului…

- Un accident rutier grav s-a produs cu puțin timp in urma pe DN 79 Arad-Chișineu Criș, in zona Domeniului Lupaș. Au fost implicate in coliziune o camioneta și un TIR. ISU Arad a intervenit cu un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD. La sosirea echipajelor de intervenție a fost gasita o victima,…

- O explozie s-a produs miercuri la parterul unui bloc de pe bulevardul Dacia, din Craiova. Potrivit ISU Dolj, explozia nu a fost urmata de incendiu, insa o femeie de 66 de ani a fost ranita și prezinta arsuri pe membre și pe fața, relateaza site-ul local Gazeta de Sud . La fața locului s-au deplasat…

- O explozie neurmata de incendiu s-a produs, in urma cu puțin timp, pe bulevardul Dacia din Craiova. O persoana a fost ranita și prezinta arsuri pe membre și pe fața. La fața locului s-au deplasat echipaje de salvare de la ISU Dolj și reprezentanți ai furnizorului de gaze. S-a intervenit cu o autospeciala…

- O deflagratie s-a produs, luni seara, intr-un utilaj feroviar care actiona ca plug de deszapezire intr-o gara din Bistrita Nasaud. O persoana a fost ranita, conform news.ro. Conform datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita Nasaud, explozia, care nu a fost urmata…

- O persoana a fost ranita si mai multe cladiri au fost grav avariate, miercuri, dupa o explozie în centrul Atenei, urmata de un incendiu puternic, transmite digi24.ro. Persoana ranita a suferit arsuri și a fost transportata la spital, a declarat Giorgos Mathiopoulos, seful Centrului…

- O explozie in centrul Atenei a avariat mai multe cladiri din zona, in cursul zilei de miercuri, scrie presa internationala. O persoana de 77 de ani a suferit arsuri si a fost transportata la spital.

- O persoana a fost grav accidentata dupa ce a cazut, duminica dupa amiaza, intr o rapa in masivul Bucegi, judetul Prahova. Potrivit reprezentantilor Salvamont Busteni, accidentul s a petrecut in Valea Galbinele. Persoana in cauza a alunecat aproximativ 200 de metri. Se pare ca aceasta a suferit multiple…