Explozie într-un bloc din Piteşti. O femeie, transportată la spital. Pagube înregistrate la mai multe apartamente O explozie s-a produs, in noaptea de joi spre vineri, intr-un apartament situat la parterul unui bloc din Pitesti, deflagratia nefiind urmata de incendiu. Proprietara, o femeie de 69 de ani, a fost transportata la spital, iar o alta femeie a primit ingrijiri dupa ce a suferit un atac de panica. Potrivit ISU Argeș, in […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

