Explozie într-un bloc din Deva. Un copil de 1 an şi 3 luni şi mama lui, răniţi Un copil de 1 an si 3 luni si mama sa, in varsta de 27 de ani, au fost raniti in urma unei explozii produse in urma unei acumulari de gaze intr-un bloc de locuinte din Deva. Nu a fost necesara evacuarea imobilului, transmite News.ro. Explozia s-a produs la etajul 9 al unui bloc de […] The post Explozie intr-un bloc din Deva. Un copil de 1 an si 3 luni si mama lui, raniti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 1 an si 3 luni si mama sa, in varsta de 27 de ani, au fost raniti in urma unei explozii produse in urma unei acumulari de gaze intr-un bloc de locuinte din Deva. Nu a fost necesara evacuarea imobilului, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, s-a simțit din nou copil, de 1 Iunie. El le-a facut copiilor veniți in vizita la Parlament o demonstrație cu trotineta. The post Marcel Ciolacu, din nou copil appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Doua persoane au fost ranite, duminica, dupa ce o ambulanta si un autoturism s-au ciocnit intr-un sens giratoriu din municipiul Brasov. „La data de 22 mai 2022, in jurul orei 09.50, in sensul giratoriu situat la intersectia strazilor Calea Bucuresti cu Zizinului din municipiul Brasov, a avut loc un…

- Trupele rusești au ucis 232 de copii și au ranit cel puțin 427, de la inceputul invaziei in Ucraina, pe 24 februarie . Procuratura Generala ucraineana a raportat știrea pe Telegram, potrivit Ukrinform. „In dimineața zilei de 20 mai, peste 659 de copii au fost afectați in Ucraina ca urmare a unei agresiuni…

- Un avion al companiei chineze Tibet Airlines a abandonat decolarea, dupa ce a luat foc. Toți cei 113 pasageri au fost evacuați, iar 36 dintre ei au suferit rani ușoare. Avionul, un A319 Airbus, a fost cuprins de flacari chiar pe pista, in timpul decolarii. Din primele informații se pare ca piloții s-au…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar alte 18 au fost ranite in atacuri aeriene, sambata, vizand orasul portuar Odesa, in sudul Ucrainei, anunta seful de cabinet al presedintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, relateaza AFP. ”Odesa: cinci persoane au fost ucise, iar alte 18 ranite Iar ele…

- Trei persoane au murit intr-un accident rutier, care s-a produs, vineri dupa-amiaza, pe A1, in zona localitații Margina, din județul Timiș. In accident au fost implicate 6 autovehicule, intre care 2 microbuze. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, pe autostrada A1 Deva-Nadlac, kilometrul…

- Noua persoane, intre care un copil, au ramas blocate, duminica dupa-amiaza, in telescaunul din Vatra Dornei. Echipele de interventie au inceput procedura de coborare a acestora. Potrivit ISU Suceava, persoanele respective au ramas blocate in telescaun, iar la fața locului intervin pompieri militari…