- A fost explozie intr-un bloc din Craiova, fiind necesara intervenția pompierilor. O femeie este ranita, aceasta fiind locatata in apartamentul unde s-a produs explozia. Accidentul a avut loc miercuri, la parterul unui bloc de locuințe. Cauza a fost, se pare, o acumulare de gaze la parterul blocului.…

- Un incendiu a izbucnit duminica dupa-amiaza intr-un bloc din municipiul Tecuci, pompierii care au intervenit la fata locului evacuand o femeie de 60 de ani, imobilizata intr-un scaun cu rotile, si o minora de 12 ani, in timp ce alte 20 de persoane au iesit singure din imobile, informeaza ISU Galati.…

- Un incendiu uriaș a avut loc, in aceasta seara, in cartierul Prelungirea Ghencea din București, o zona foarte aglomerata. Tot cartierul Drumul Taberei este acoperit de un nor toxic. La fața locului s-au deplasat foarte multe mașini de pompieri ca sa stinga incendiul care, din primele informații, s-ar…

- Turista s-a accidentat in timp ce schia intr-o zona neamenajata și a suferit o fractura de tibie. Aceasta facea parte dintr-un grup de turiști din Brașov care practicau schiul de tura in zona munților Grohotiș.Dupa ce i s-a acordat primul ajutor, victima a fost coborata in pasul Bratocea și a fost preluata…

- Autoritatile au fost alertate de fiul femeii, care s-a panicat dupa ce mama sa nu a mai raspuns la telefon. Femeia era cunoscuta cu afecțiuni medicale.In urma sesizarii facute de fiul acesteia, la fața locului s-au deplasat de urgența echipaje din cadrul Poliției Municipiului Giurgiu, Serviciul Județean…

- Pompierii din Husi, judetul Vaslui, au intervenit, marti, pentru a indeparta o portiune din acoperisul din tabla al unui bloc, bucata fiind desprinsa de vantul puternic si fiind in pericol sa cada pe masini si trecatori. Interventia a durat circa doua ore, fiind ingreunata de vant. Potrivit…

- Echipajele ISU Cluj au fost solicitate pentru a efectua verificari la Spitalul de Copii.„Echipajele noastre au fost solicitate pentru a efectua verificari cu privire la faptul ca s-a simțit miros de fum intr-o incapere. In aceste momente se fac verificari la fața locului, insa nu au identificate degajari…