- O explozie urmata de incendiu s-a produs, duminica dimineata, intr-un apartament situat la etajul al patrulea al unui bloc din Carei. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie si anunta ca pana acum s-au inregistrat 11 victime, relateaza News.ro . ISU Satu Mare a anuntat ca a fost solicitat…

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, la Sectia Ginecologie a Spitalului Judetean Suceava. A fost activat Planul Rosu de interventie, fiind evacuati pacientii de la mai multe etaje ale unitatii medicale. Au fost evacuati in total 329 de pacienti, intre care 102 copii, majoritatea…