Explozie într-un bloc din Buzău. Un bărbat a suferit arsuri In aceasta dimineața, un barbat a fost ranit in urma unei explozii produse in garsoniera sa, intr-un bloc de pe strada Transilvaniei din municipiul Buzau. Deflagrația nu a fost urmata de incendiu. „In urma exploziei a fost afectata ușa garsonierei iar proprietarul (barbat) a suferit arsuri de gradul 2 și 3 pe 30% din suprafața corpului. La fata locului acționeaza un echipaj de stingere și un echipaj SMURD din cadrul ISU Buzau, in sprijin fiind mobilizați și polițiști și jandarmi.” , precizeaza Biroul de Presa al ISU Buzau. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

