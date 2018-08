Stiri pe aceeasi tema

- Explozia de proporții produsa luni pe o autostrada din apropiere de Bologna, in nordul Italiei, in urma unui accident rutier in care a fost implicat un camion-cisterna, a fost surprinsa de camerele de supraveghere, imaginile fiind date publicitații de politia italiana.

- Atacul s-a petrecut în noaptea de duminica spre luni. Un barbat a deschis focul pe o strada din Cartierul grecesc, potrivit BBC. Atacatorul a fost neutralizat. O femeie și-a pierdut viața, iar dintre persoanele ranite, o tânara este în stare grava.Potrivit poliției, 14…

- Politistii au fost anuntati luni, de faptul ca un barbat de 48 de ani din judetul Cluj ar fi disparut in judetul Constanta. El a fost vazut ultima oara duminica seara in timp ce se afla pe plaja din Corbu. Deocamdata nu se stie daca barbatul a intrat sau nu in mare. Pentru ca nu a mai raspuns…

- Reacții dupa Romania – Finlanda 2-0, meci amical disputat marți seara, la Ploiești. Selecționerul Cosmin Contra s-a declarat mulțumit de evoluția tricolorilor, iar Bogdan Lobonț a intrat in istoria fotbalului cu lacrimi in ochi. Cosmin Contra: ”A fost o seara speciala. Am caștigat cu Chile, dar n-am…

- Unul din cei trei raniți in explozia de la Asau a fost adus la Iași și operat la spitalul Sf. Spiridon. Starea ranitului era deosebit de grava, avea pierdere masiva de sange și ambele maini amputate. Medicii au intervenit de urgența, dar prognosticul este rezervat. Barbatul ranit cel mai grav dupa explozia…

- Peste 15 persoane au fost ranite joi intr-o explozie la un restaurant din Mississauga, o suburbie a orasului Toronto, conform presei locale, scrie Reuters, care precizeaza ca doi suspecti au parasit locul incidentului dupa producerea exploziei, transmite News.ro . Ranitii au fost transportati la spital…

- S-au scurs 14 ani de la „Explozia de la Mihailesti”, asa cum este cunoscut cel mai mare dezastru produs pe soselele din Romania dupa Revolutie. Un camion cu azot a explodat, pe 24 mai 2004, pe drumul European 85, la Mihailesti, in judetul Buzau, deflagratia soldandu-se cu 18 morti si 13 raniti. Joi…

- Cel putin patru politisti si un civil au fost ucisi si mai mult de 30 de persoane au fost ranite marti la Kandahar, in sudul Afganistanului, in explozia unei camionete-capcana pe care fortele de ordine incercau s-o dezamorseze, transmite AFP, citand responsabili locali. 'Cinci persoane…