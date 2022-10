Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 25 de persoane au murit si alte 28 au fost ranite in explozia de vineri la o mina de carbune din nord-vestul Turciei, echipele de salvatorii actionand peste noapte pentru a cauta supravietuitori printre muncitorii care continua sa fie blocati in subteran, informeaza AFP, potrivit stiri.tvr.ro.…

- Cel putin doi muncitori au fost ucisi si alti 20 au fost raniti intr-o explozie produsa intr-o mina de carbune din Amasra, in nord-vestul Turciei, a anuntat vineri ministrul turc al Sanatatii, relateaza AFP.

- Un autocar plin cu turiști a ieșit de pe șosea și s-a rostogolit intr-o prapastie, duminica, in nord-vestul Turciei, iar cel puțin cinci oameni au murit și peste 30 sunt raniți. Conform presei din Turcia, citata de stiri.tvr.ro , accidentul s-a petrecut duminica, in jurul orei 8:00, pe autostrada Inegol-Domanich…

- Cel putin 34 de persoane au fost ucise si aproape 60 au fost ranite in doua accidente rutiere survenite la un interval de cateva ore in sud estul Turciei, transmite duminica AFP.Primul accident, in care au fost implicate o ambulanta si un autocar, a provocat 15 morti si 31 de raniti pe o autostrada…

- Cel putin 16 persoane au murit, iar alte 21 au fost ranite, sambata, pe o autostrada, in sud-estul Turciei, intr-un accident intre o ambulanta si un autocar, anunta guvernatorul provinciei Gaziantep, relateaza AFP. Guvernatorul a anuntat anterior 15 morti intr-un ”accident intre un autocar, o echipa…