- O persoana a fost ranita in urma unei explozii produse duminica intr-o locuinta din centrul municipiului Arad, iar elemente de constructie au fost proiectate in strada si au avariat doua...

O persoana a fost ranita in urma unei explozii produse duminica intr-o locuinta din centrul municipiului Arad, iar elemente de constructie au fost proiectate in strada si au avariat doua autoturisme, anunța AGERPRES. Explozia s-a produs intr-o locuinta situata la parterul unei cladiri istorice…

- Un incendiu produs de explozia unei butelii a avut loc joi intr-o locuinta din municipiul Ramnicu Sarat, incidentul soldandu-se cu ranirea proprietarului, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (IJSU) Buzau. Potrivit sursei citate, incendiul a fost semnalat prin intermediul…

- O explozie puternica a distrus mai multe apartamente dintr-un bloc din centrul orașului Galați. Cel puțin o persoana a fost grav ranita, iar aproximativ 40 de oameni s-au autoevacuat din cladirea cu patru etaje. Pompierii și echipajele SMURD intervin la fața locului.Citește și: Adriana Saftoiu…

- Un barbat de 40 de ani a suferit arsuri pe 40 la suta din corp, in special pe fața și maini, in urma unei explozii care a avut loc, sambata, intr-un apartament din Ploiești. Explozia nu a fost urmata de inc...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN7 (E81), la kilometrul 257, pe raza localitații Talmaciu, județul Sibiu, a avut loc o coliziune intre un tir și o autoutilitara.Citește și: Mircea Badea, reacție dupa victoria lui Piedone: 'Luați niște p*lacuța…

- Accident grav in judetul Sibiu. O persoana a fost ranita in urma coliziunii dintre un tir si o autoutilitara.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7 E81 , la kilometrul 257, pe raza localitatii Talmaciu, judetul Sibiu, a avut loc o coliziune intre un tir…

- O explozie a avut loc, duminica, intr-o casa din localitatea clujeana Copaceni, in urma acesteia un barbat care a suferit arsuri superficiale pe 60% din corp fiind transportat la spital, potrivit Agerpres. "Au fost alertate o autospeciala si un echipaj SAJ in jurul orei 11,30, ca urmare a unui apel…