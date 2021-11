Stiri pe aceeasi tema

- Un incident ce putea duce la o adevarata tragedie a avut loc noaptea trecuta in Iași, acolo unde un fiu aflat sub influența alcoolului a atacat-o pe mama sa cu o drujba. Potrivit primelor detalii din acest caz, cei doi au baut impreuna, chiar inainte de incident.

- Un apel prin 112 ii anunța pe salvamontisti despre un accident intr-o zona greu accesibila. Un barbat aflat la padure a fost accidentat, caii și caruța plina cu lemne trecand peste el. Apartinatorul care a sunat la 112 a afirmat ca barbatul accidentat este conștient dar acuza dureri puternice. Echipajul…

- In ciuda haosului pe care romanii il traiesc zilnic in contextul pandemiei, nu trece zi fara ca oameni nevinovați sa moara in urma accidentelor rutiere produse pe șosele. Un eveniment tragic a avut loc ieri, in Huedin, acolo unde un barbat aflat pe scuter a fost lovit mortal de o duba aflata in spate.…

- O fetita de 2 ani a cazut, sambata, 23 octombrie, de la etajul al doilea al unui bloc din Mioveni, judetul Arges. Potrivit ISU Argeș, preluat de Ziare.com . copila a fost transportata la la Spitalul de Pediatrie, cu multiple traumatisme. „Fetița este in stare de semiconstienta. Paramedici SMURT au preluat-o…

- Astazi, a.c., in jurul orei 07:19, Polițiștii din Ramnicu Valcea au fost sesizați prin apelul 112 cu privire la faptul ca a avut loc un accident rutier in localitatea Raureni. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au constatat ca in timp ce o femeie ar fi traversat neregulamentar, aceasta ar…

- Salvamontistii maramureșeni au fost solicitati in zona Valea Sasului, Viseu de Sus, acolo unde apartinatorii solicita ajutor de urgenta pentru o femeie bolnava. Echipajul de prim raspuns a SPJ Salvamont Maramureș, formația Vișeu a pornit spre zona menționata unde s-a intalnit cu echipajul de prim ajutor…

- Asistenta medicala, care lucreaza de 30 de ani in spital, pregatea sala pentru o interventie chirurgicala, in momentul in care lampa de ultraviolete, grea de cateva kilograme, s-a desprins din perete și a lovit-o. Femeia s-a prabușit la podea, dar dupa cateva clipe a reușit sa se ridice, potrivit Opinia…

- Asistenta medicala, care lucreaza de 30 de ani in spital, pregatea sala pentru o interventie chirurgicala, in momentul in care lampa de ultraviolete, grea de cateva kilograme, s-a desprins din perete și a lovit-o. Femeia s-a prabușit la podea, dar dupa cateva clipe a reușit sa se ridice, potrivit Opinia…