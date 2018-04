Explozie într-o garsonieră din Suceava. O persoană a fost rănită Potrivit reprezentantilor ISU Suceava, o explozie neurmata de incendiu s-a produs, joi, intr-o garsoniera situata la parterul unui bloc din Suceava. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje care au constatat ca deflagratia s-a produs din cauza acumularilor de gaz de la o butelie care a fost evacuata in siguranta. In urma exploziei, o persoana a fost ranita si primeste ingrijiri din partea medicilor. Geamurile garsonierei, usa de la intrare si tamplaria din bucataria au fost distruse in explozie, dar nu a fost efectata structura de rezistenta a imobilului, au mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe strada Cincinat Pavelescu, zona Cartier Medeea din Constanta. Din primele informatii, o persoana a fost ranita. Victima are traumatism la membrul superior.Soferul care a produs accidentul a fugit de la fata locului.Un echipaj SAJ se afla la fata…

- Un accident mortal s-a produs pe un drum din judetul Suceava din cauza vitezei neadaptate la carosabilul acoperit cu zapada. In accident au fost implicate un TIR, un camion si un microbuz. O persoana si-a pierdut viata.

- Echipajele de descarcerare ale pompierilor de la ISU Cluj, un echipaj medical și poliția au intervenit vineri la un accident rutier produs la intrarea in Cluj-Napoca. Evenimentul s-a produs in jurul orei 15 la podul peste calea ferata de pe strada Traian Vuia, din cauza unui șofer care la intrarea de…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava au anuntat, sambata dimineata, ca un accident rutier s-a produs in localitatea Milisauti, unde o camioneta a cazut de pe un pod. In autovehicul se aflau trei persoane, iar una dintre ele a decedat. Alte doua persoane au…

- Un barbat a murit, iar o femeie a fost ranita intr-un accident rutier produs in localitatea suceveana Doroteia, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata.Potrivit sursei citate, in accidentul produs luni dupa-amiaza au fost implicate trei autoturisme, iar in urma impactului…

- Un barbat a murit, iar o femeie a fost ranita intr-un accident rutier produs in localitatea suceveana Doroteia, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, in accidentul produs luni dupa-amiaza au fost implicate trei autoturisme, iar in urma impactului un barbat…

- O persoana in varsta de 90 de ani decedata a fost gasita de pompierii militari in timp ce interveneau la stingerea unui incendiu izbucnit luni seara in municipiul Radauti, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, pompierii militari de la Detasamentul Radauti…

- Un tanar de 19 ani nu a mai reusit sa opreasca la timp masina pe care o conducea pentru a evita impactul cu un alt autoturism care era oprit la un semafor. Politistii il cerceteaza acum pentru vatamare corporala din culpa.