Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii unei case cuprinse de flacari, luni dupa-amiaza, in localitatea Varsag, au suferit arsuri pe maini si fata si au fost transportati la spital, a anuntat Biroul de Presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Nu mai puțin de 110 de pompieri și 17 jandarmi s-au luptat, incepand de sambata la pranz, sa localizeze și sa stinga incendiul de vegetație uscata și de padure izbucnit pe Dealul Istrița, pe raza comunei Breaza. Conform estimarilor Instituției Prefectului și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența,…

- Aproximativ 300 de refugiați ucraineni au decis, marți, sa coboare in gara de la Buzau și sa caute ajutor, dupa ce razboiul neașteptat din țara lor i-a gonit peste noapte cu doar cateva haine intr-o valiza. Buzaul s-a pregatit sa-i primeasca, iar reprezentanții Prefecturii, ai Inspectoratului pentru…

- A doua tabara mobila din judetul Vaslui pentru cetatenii din Ucraina Foto: Arhiva/Mihaela Buculei. Cea de-a doua tabara mobila pentru cazarea cetatenilor din Ucraina care trec prin judetul Vaslui a fost amenajata în municipiul Bârlad, au informat reprezentantii Inspectoratului…

- Intr-un comunicat al ISU Mureș se arata ca doua microbuze cu patru cadre militare de la Detașamentele Sighișoara și Reghin din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș au plecat catre județul Suceava pentru a susține activitațile umanitare ale colegilor de la…

- Incendiile de vegetație uscata din ultima vreme i-au suprasolicitat de pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența, care s-au vazut nevoiți sa intervina in mai multe comune din județ, dupa ce oamenii au dat foc resturilor uscate, iar flacarile s-au extins și au scapat de sub control.…

- Avand in vedere ca sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) „Horea" al județului Mureș de pe strada Horea, numarul 28 din municipiul Targu Mureș urmeaza sa intre in renovare, instituția iși va desfașura activitatea in mai multe locații. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa…

- UPDATEConform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", a ars o magazie de lemne de aproximativ 10mp. Nu au fost inregistrate victime. Stirea initialaInspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat duminica, 23 ianuarie, sa intervina in judetul Constanta.Potrivit…