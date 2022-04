Explozie într-o discotecă din Baku. Aproape 30 de morți și răniți (Video) O explozie a avut loc duminica intr-un club de noapte din capitala Azerbaidjanului, Baku, provocand un numar nedeterminat de victime pe care salvatorii la fata locului incearca sa le gaseasca sub daramaturi, au anuntat autoritatile, noteaza AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt oameni au murit si alti 20 au fost raniti intr-o explozie la o mina din centrul Serbiei, a relatat vineri postul public RTS, citand spitalul local, transmit dpa si Reuters, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cel putin 48 de persoane au fost ucise, intre care un membru al parlamentului, iar alte 108 au fost ranite miercuri in doua atacuri teroriste, in capitala regionala Beledweyne din centrul Somaliei, relateaza joi dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Doua persoane au fost ranite si trei sunt date disparute dupa ce o explozie puternica a distrus luni dimineata o fabrica de explozivi in nordul Greciei, a anuntat pe Twitter serviciul de pompieri, transmit dpa si ANA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Cel putin 35 de persoane au murit si 134 au fost ranite in atacul aerian de duminica al fortelor ruse asupra bazei militare ucrainene de la Iavoriv, in apropiere de frontiera cu Polonia, a anuntat intr-un comunicat guvernatorul regiunii, Maksim Kozitki, potrivit AFP si Reuters. Fii la curent…

- Zeci de persoane au murit și sute au fost ranite in urma atacurilor cu rachete rusești din orașul Harkov, anunța luni, autoritațile din Ucraina, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Armata rusa a recunoscut duminica pentru prima oara ca a inregistrat pierderi umane in cursul invaziei sale in Ucraina, fara a da cifre, relateaza AFP și Agerpres. Ucraina susține ca sunt aproximativ 3500 de morți și raniți in randul forțelor ruse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un seism cu magnitudinea de 6,2 s-a produs vineri in insula Sumatra din vestul Indoneziei in urma caruia doua persoane si-au pierdut viata, iar 20 au fost ranite, au precizat autoritatile, potrivit DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…