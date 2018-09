Stiri pe aceeasi tema

- O persoana si-a pierdut viata si 15 au fost ranite intr-o explozie produsa duminica la un internet cafe in sudul Filipinelor, fiind cel de-al doilea astfel de atac produs in ultimele zilele si atribuit unor militanti ai gruparii jihadiste Statul Islamic, relateaza Reuters. Isulan, un oras cu populatie…

- Doi oameni au murit si alte 37 de persoane au fost ranite la un festival stradal din sudul Filipinelor, de o bomba de casa ascunsa sub o motocicleta, au declarat oficialii de securitate, acestea fiind ultimele tulburari dintr-o regiune predispusa militantismului, relaetaza Reuters.

- Cel putin 24 de persoane au fost ucise miercuri in explozia unei bombe in apropierea unei sectii de votare din orasul Quetta, in sud-vestul Pakistanului, atacul fiind revendicat de gruparea Statul Islamic (SI) pe...

- Un tanar de 22 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, duminica, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe un drum din judetul Timis. Un elicopter SMURD a fost solicitat pentru transportarea la spital a unui ranit grav. Masina, in care se aflau patru oameni, a iesit de pe carosabil…

- Cel putin o persoana a murit si 12 au fost ranite, unele avand arsuri grave, dupa producerea unei explozii intr-un spital din Gatesville, din statul american Texas, informeaza canalele de stiri americane, intre care si CBS News.

- Un fost prefect al judetelor Sibiu si Neamt, Ilie Mitea, a murit in noaptea de joi spre vineri, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un autoturism intrat pe contrasens pentru a depasi un TIR, in judetul Valcea. In total, in accident au murit doua persoane, iar trei au fost ranite.

- Un baiat de 10 ani a fost ucis si sapte persoane au fost ranite, inclusiv patru copii, intr-o explozie ce a avut loc miercuri in orasul afgan Jalalabad (est), a anuntat guvernul provinciei Nangarhar intr-un comunicat, citat de agentia Xinhua.