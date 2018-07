Explozie în urma detonării unei bombe O explozie provenita din detronarea unei bombe s-a inregistrat joi in apropierea ambasadei SUA de la Beijing, in urma incidentului doar atacatorul a fost ranit, a anuntat un oficial american, conform Mediafax . „A fost o explozie astazi (joi, n.red.) in jurul orei 13 (ora Romaniei, 8.00) in spatiul public din apropierea coltului de sud-est al complexului ambasadei. Potrivit ofiterului de securitate regionala al ambasadei, o persoana a detonat o bomba. In afara de atacator nu au mai fost alti raniti. Politia locala a intervenit”, potrivit unui purtator de cuvant al Ambasadei SUA . In cursul diminetii… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

