Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 203. Armata rusa a anunțat marți "lovituri masive" pe toate fronturile, ca reacție la contraofensiva fulgeratoare a trupelor ucrainene pe care Kremlinul le acuza de abuzuri in zonele recucerite, in timp ce Kievul le reproșeaza sold

- Președintele Zelenski a vizitat orașul Izium, aflat la cațiva kilometri de linia frontului. Izium, eliberat in urma cu patru zile dupa mai bine de cinci luni in care a constituit centrul de comanda al Armatei Ruse de la Harkov.

- Razboi in Ucraina, ziua 195. Consilierul președintelui Volodimir Zelenski i-a sfatuit pe locuitorii din Crimeea sa pregateasca provizii și adaposturile aeriene deoarece armata ucraineana face planuri pentru o contraofensiva in teritoriul ocupat de ruși.

- In cursul zilei de ieri, Volodimir Zelenski a primit doua vizite oficiale, respectiv cea a secretarului general ONU, Antonio Guteterres și pe cea a președintelui turc, Tayyip Erdogan. Dupa ce au purtat mai multe discuții despre tensiunile existente in Ucraina, dar și in lume, cei trei au participat…

- In urma cu doua zile, la Cluj Napoca, a inceput cel mai așteptat festival al verii, Untold. Seara trecuta, in timp ce Inna a urcat pe scena, a avut loc un moment de-a dreptul emoționant și special in public. Chiar primarul Emil Boc a postat pe Facebook fotografia care nu mai are nevoie de niciun fel…

- Unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui Viktor Orban a demisionat dupa ce premierul ungar s-a pronuntat impotriva devenirii unei „rase mixte”. Zsuzsa Hegedus, care il cunoaste pe Orban de 20 de ani, a descris discursul ca fiind un „text pur nazist”, potrivit presei maghiare.Discursul a avut loc…

- Europa are nevoie de o noua strategie in ce privește razboiul din Ucraina, o strategie axata pe negocieri pentru pace. E declarația premierului Ungariei, Viktor Orban, care a participat la Școala de Vara de la Baile Tușnad.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, crede ca Rusia iși va intensifica atacurile in aceasta saptamana, in timp ce liderii Uniunii Europene analizeaza daca vor susține sau nu candidatura țarii sale la aderarea la blocul comunitar.