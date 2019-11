Stiri pe aceeasi tema

- Pare sa fi fost un act premeditat incidentul care a avut loc azi-noapte intr-o mica localitate din provincia italiana Alessandria si in care si-au pierdut viata trei pompieri, iar alte trei persoane au fost grav ranite. Ieri-seara, in jurul orei 23.00, pompierii din Alessandria au fost solicitati sa…

- Printre victime se afla patru femei si doi copii, a declarat purtatorul de cuvant al politiei din provincie, Javid Basharat, pentru dpa. Potrivit acestuia, cel putin alte sase persoane au fost ranite grav in explozie. Deflagratia s-a produs in jurul orei locale 09:00 (04:30 GMT) intr-o zona de la…

- Cel putin 65 de oameni au murit si peste 40 au fost raniti dupa ce un tren de pasageri a luat foc joi in Pakistan. Trenul a luat foc dupa ce o butelie de gaz ce era folosita de pasageri pentru gatit a explodat, a precizat un oficial al politiei pakistaneze, Ameer Taimur Khan.

- Astfel, bilantul total al mortilor in randul Forteleor democrate siriene a ajuns la 45 de miercuri, cand a inceput ofensiva turca in nordul Siriei, scrie agerpres.ro. Citeste si Germania si Franta au interzis exporturile de armament catre Turcia, din cauza atacurilor din Siria Turcia…

- Bilantul total al mortilor in randul SDF a ajuns la 45 de miercuri, cand a inceput ofensiva turca in nordul Siriei, scrie Agerpres. Turcia a lansat miercuri o ofensiva terestra si aeriana in nord-estul Siriei impotriva militiilor kurde, deschizand un nou front in Siria macinata de opt ani…

- Turcia a lansat miercuri, asa cum s-a angajat, o ofensiva impotriva fortelor kurde in nord-estul Siriei, aliate ale occidentalilor in lupta antijihadista, provocand un val de critici internationale si amenintari cu sanctiuni americane, relateaza AFP.

- Deflagratia s-a produs in apropierea vastului complex Green Village din Kabul, unde se afla agentii de asistenta si organizatii internationale, a declarat Nasrat Rahimi, purtator de cuvant al Ministerului de Interne, informeaza Agerpres.Explozia puternica s-a produs intr-o zona frecventata…

- Un butoi cu 200 de litri de chimicale a explodat lsa o fabrica de chimicale in India. 12 persoane au murit, iar alte 50 au fost ranite. Explozia a avut loc la o fabrica din statul Maharashtra, din vestul Indiei. Dupa ce butoiul cu chimicale a explodat, incendiu s-a extins in mai multe zone ale fabricii,…