Explozie în Nashville, Tennessee, în ziua de Crăciun. O clădire s-a prăbușit – FOTO O explozie puternica s-a produs, in ziua de Craciun, centrul orașului Nashville din statul Tennessee. Deflagrația a fost atat de puternica incat a fost resimțita de la mai mulți kilometri distanța. Poliția și pompierii au fost alertați cu privire la explozie, vineri dimineața, la ora locala 6:45. In urma deflagrației, o cladire s-a prabușit și mai multe au fost afectate, dar anchetatorii nu aveau inca informații cu privire la existența unor victime, scrie Tennessean.com . Poliția a deschis o ancheta și a transmis ca din primele informații, incidentul a fost legat de o mașina parcata pe strada.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

