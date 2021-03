Explozie în fața unui centru de testare COVID din Olanda Nicio persoana nu a fost ranita in deflagrația care a avut loc miercuri dimineața in orașul Bovenkarspel, scrie Reuters. Alte centre de testare au fost ținta unor atacuri anul trecut.Centrul regional de testare din orașul Bovenkarspel, provincia olandeza Olanda de Nord, a fost lovit de o explozie miercuri dimineața, scriu Reuters și site-ul de limba engleza dutchnews.nl.Deflagrația a avut loc puțin dupa ora locala 07.00, presa locala relatand ca centrul de testare a fost ținta. In centru, la ora respectiva, se afla un singur gardian. Acesta nu a fost ranit.Televiziunea olandeza NOS a precizat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

