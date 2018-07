Stiri pe aceeasi tema

- Politia chineza a retinut joi o femeie care ar fi incercat sa-si dea foc in fata ambasadei SUA la Beijing, unde potrivit unor martori a avut loc o explozie, transmit DPA si Reuters, care citeaza cotidianul Global Times.

- O explozie a avut loc, duminica dupa-amiaza, in centrul capitalei Afganistanului, anunta autoritatile afgane, citate de site-ul agentiei Reuters. O explozie a avut loc, duminica dupa-amiaza, in centrul capitalei Afganistanului, anunta autoritatile afgane, citate de site-ul agentiei Reuters. Explozia…

- Anna Mae Blessing locuia la Fountain Hills, in statul american Arizona. Crima s-a petrecut luni, 2 iulie, dupa ce batrana de 92 de ani convietuise in ultimele sase luni alaturi de fiul ei in varsta de 72 de ani si iubita acestuia, in varsta de 57 de ani. Pentru a-si pune in aplicare planul,…

- China ar trebui sa se pregateasca de o criza in stramtoarea Taiwanului, conform ziarului detinut de partidul comunist chinez, Global Times, scrie The Guardian.Presa din Costa Rica anunța ce vor face autoritațile din țara lor, in privința Elenei Udrea Statele Unite au marit presiunea…

- 15 persoane au fost ranite în urma unei explozii care a avut loc vineri dimineața într-un restaurant din Mississauga, o suburbie a orașului canadian Toronto, potrivit Reuters. Între 15 și 20 de persoane au fost transportate la spital dupa ce o explozie de proporții a avut…

- Unul dintre nepotii lui Meghan Markle a primit un avertisment din partea Politiei britanice, dupa ce a incercat sa intre cu un cutit intr-un club din sudul Londrei, duminica dimineata, unde dorea sa sarbatoreasca nunta matusii sale cu printul Harry, au anuntat luni jurnalistii de la Sky News, citati…

- UPDATE: Zece persoane au suferit rani minore din cauza unui foc aprins in timpul unei sarbatori a comunitatii evreiesti din nordul Londrei, a anuntat joi politia din Hackney, relateaza Reuters. 'Zece persoane au suferit rani minore din cauza unui foc mare aprins ca parte a traditiei in timpul unei…