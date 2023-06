Stiri pe aceeasi tema

- O explozie puternica urmata de incendiu a avut loc miercuri intr-un imobil din Paris, aflat in Arondismentul 5. Autoritațile transmit ca mai multe persoane au fost ranite, unele grav, scrie digi24.ro.

- O explozie puternica a avut loc in centrul Parisului, fiind urmata de un incendiu de proporții. Potrivit Le Figaro, ar fi vorba de o acumulare de gaze. Patru persoane au fost grav ranite, iar o cladire s-a prabușit parțial.

- Explozia a avut loc in urma unei acumulari de gaze și nu a fost urmata de un incendiu, a transmis ISU Prahova citat de Agerpres.In urma ei, o femeie de 37 de ani a suferit arsuri de gradele I si II pe aproximativ 45% din suprafata corporala.„Evenimentul nefericit s-a produs pe fondul unei acumulari…

- Explozia s-a produs in apropierea Curții Civice, iar la locul deflagrației a ramas un crater de mici dimensiuni.In cele din urma, cauza se pare ca a fost un scurtcircuit al unei rețele subterane de inalta tensiune, potrivit unor martori care au postat pe rețelele de socializare. ???? An explosion rang…

- Explozie puternica urmata de incendiu la o shaormerie din Ilfov! Pompierii au fost sesizați și au intervenit de urgența la fața locului. Trei persoane ranite, printre care și un copil, au fost transportate la spital pentru a primi ajutor de specialitate din partea medicilor.