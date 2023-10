Stiri pe aceeasi tema

- O grenada a explodat, astazi, intr un poligon MApN, in timpul unui exercitiu. Cinci persoane, cadre militare, au fost ranite.UPDATE: Declaratia reprezentantilor MApN, in legatura cu incidentul petrecut"Miercuri, 18 octombrie, in jurul orei 10.15, in Poligonul Crasna, din judetul Salaj, a avut loc un…

- Un incident grav a avut loc miercuri, la un poligon din Salaj. Din primele informații, sunt mai multe persoane ranite, dupa ce ar fi avut loc o explozie. Totul s-ar fi in intamplat in timpul unui exercițiu. O grenada a explodat, miercuri, intr-un poligon al Ministerului Apararii Naționale (MApN), in…

- O grenada a explodat, astazi, intr-un poligon MApN, in timpul unui exercițiu. Cinci persoane, cadre militare, au fost ranite.Cinci persoane au fost ranite, astazi, in explozia unei grenade pe un poligon MApN din Salaj. Trei dintre acestea au fost preluate de ambulanța. Victimele prezinta rani la…

- O grenada a explodat miercuri, 18 octombrie, intr-un poligon din județul Salaj al Ministerului Apararii, in timpul unui exercițiu, și 9 persoane au fost ranite, au declarat surse oficiale pentru Libertatea.Cele 9 persoane ranite au fost evaluate și transportate la UPU SMURD Zalau. In acest moment, nu…

- Un grav accident de circulație a avut loc in cursul zilei de azi in Hunedoara! Șapte persoane au fost ranite dupa ce trei mașini s-au ciocnit. A fost nevoie de intervenția elicopterului SMURD.

- Un microbuz și o mașina s-au ciocnit luni, 28 august, pe DN 39, la interesectia cu statiunea Neptun din județul Constanța. In urma impactului, șase persoane au fost ranite, una fiind dusa la spital cu elicopterul SMURD, potrivit unui comunicat transmis de ISU Constanța.La fata locului s-au deplasat…

- O explozie puternica, urmata de un incendiu violent, s-a produs, sambata seara, la o stație GPL, din comuna Crevedia. In urma deflagrației, 5 persoane au fost ranite. La locul evenimentului au ajuns numeroase echipaje de intervenție, dar și un elicopter SMURD. Totodata, in acea zona, DN 1A, traficul…

- Accident grav in Dolj! Un barbat a murit pe loc, iar o femeie se afla in stare grava, in urma impactului dintre doua mașini, pe DN 65 C, in afara localitații Bulzești. A fost nevoie de intervenția elicopterului SMURD.