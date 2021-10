Explozie de transplanturi de ficat după Covid-19 Numarul pacienților americani care așteapta un transplant de ficat a crescut cu 50% fața de anii precedenți. In SUA, o creștere majora a transplanturilor de ficat este legata astazi de consecințele creșterii consumului de alcool in timpul pandemiei Covid-19. Constatarea aparține medicilor de la Universitatea din Michigan. Ei au stabilit o legatura intre vanzarile de […] The post Explozie de transplanturi de ficat dupa Covid-19 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

