- Au fost raportate 14 decese la nivel national.Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 9 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 4.712 cazuri de persoane pozitive cu SARS COV 2. De asemenea, au fost raportate 14 decese. Nu sunt raportate decese anterioare.…

- Au fost raportate 67 de decese la nivel national.Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 28 decembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 1.144 cazuri de persoane pozitive cu SARS COV 2.De asemenea, au fost raportate 67 de decese. Nu sunt raportate decese…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 1.622 de infectari cu coronavirus. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 30 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 1.622 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2.…

- In Romania sunt 1.727 de persoane infectate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore. In Timiș sunt 100 dintre cazuri. La nivel național au fost raportate 180 de decese, dintre care 19 anterioare intervalului de referința. In Timiș sunt raportate șapte decese.

- In Romania sunt 1.550 de cazuri noi de persoane infectate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore. Sunt raportate 154 de decese la nivel național, 29 fiind anterioare intervalului de referința. UPDATE. In Timiș sunt raportate 83 de noi infectari și cinci decese.

- Institutia Prefectului Judetului Galati informeaza ca astazi, 04 noiembrie 2021, conform datelor centralizate de Directia de Sanatate Publica, situatia epidemiologica privind COVID-19 in judetul Galati se prezinta astfel: 243 de cazuri nou confirmate, 347 de persoane vindecate, 1.165 de teste efectuate…

- Pana astazi, 31 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.648.031 cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 8.374 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.405.694 de pacienți au fost declarați…

- Pana astazi, 19 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.486.264 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 6.103 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.261.267 de pacienți au fost declarați…