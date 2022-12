Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a convocat o reuniune joi pentru a „discuta (…) posibile masuri pentru o abordare coordonata” de catre statele membre ale UE in ceea ce priveste explozia de cazuri de Covid in China, relateaza AFP. „In lumina situatiei pandemiei din China”, executivul european va convoca joi dimineata…

- Zhejiang, o mare provincie industrializata din China, situata in apropiere de Shanghai, se confrunta cu aproximativ 1 milion de cazuri noi de COVID-19 in fiecare zi, iar reprezentantii sai se asteapta ca numarul infectarilor sa se dubleze in urmatoarele zile, a anuntat duminica Guvernul provincial,…

Comisia Nationala pentru Sanatate a Chinei a comunicat ca nu va mai publica numere zilnice de cazuri de coronavirus. Astfel de date au fost publicate in ultimii trei ani, anunța Rador.

Ministrul sanatații din India, Mansukh Mandaviya, i-a sfatuit pe cetațeni sa ia masuri de protecție anti-COVID, precum vaccinarea și purtarea maștilor, autoritațile fiind in alerta din cauza noilor variante de coronavirus care pot aparea pe fondul valului de infectari cu care se confrunta China, relateaza

"Nu vrem teste, vrem libertate"; "Partidul Comunist trebuie sa demisioneze! La fel si Xi Jinping!". Sambata seara, sute de oameni au marșaluit de-a lungul Urumqi Road, bulevardul din Shanghai care iși ia numele de la capitala Xinjiang, unde joi, zece persoane au murit intr-un incendiu. In regiunea

Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi si vineri, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, context in care a sustinut nevoia unei abordari coordonate si rapide la nivel european pentru a asigura o reducere durabila a preturilor la energie. Potrivit Administratiei Prezidentiale, Klaus