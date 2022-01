Explozie de infectări cu COVID-19. S-a dublat numărul de cazuri noi, în ultimele 24 de ore In ultimele 24 de ore au fost 1.756 de cazuri noi de COVID-19. Alte 18 decese asociate infecțiilor cu coronavirus au fost raportate de autoritați. ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 3 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 1.756 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. […] The post Explozie de infectari cu COVID-19. S-a dublat numarul de cazuri noi, in ultimele 24 de ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

