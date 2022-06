Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele CA ului de la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii a fost aleasa Leila Banciu, director economic in cadrul CJC Constanta si reprezentantul presedintelui Mihai Lupu in cadrul CA ului Conplexului.Amintim ca, Consiliul de Administratie al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii s a intrunit…

- Pe ordinea de zi se afla desemnarea unui nou presedinte la CA ului Consiliul de Administratie al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii se intruneste luni 30 mai la sediul institutiei.Pe ordinea de zi se afla desemnarea unui nou presedinte la CA ului.Din Consiliul de Administratie fac parte managerul…

- Primaria Craiova organizeaza in cadrul Zilelor Municipiului Craiova, o expoziție dendro-floricola cu vanzare „ExpoFlora Craiova 2022”. Producatori de flori și articole cu specific floral se vor intalni intr-un targ ce a devenit o tradiție de-a lungul anilor pentru Craiova. Expoziția florala va fi pe…

- Marti, 19 aprilie, managerul interimar al insititutiei, Iulian Calin vorbeste la ZIUA LIVE despre proiectele aflate in derulare pentru cresterea atractiei Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii, despre cum va arata viitorul Planetariu, despre cum se va transforma Microrezervatia dar si despre ce…

Marti, 19 aprilie de la ora 14.00, managerul interimar al insititutiei, Iulian Calin vorbeste la ZIUA LIVE despre proiectele aflate in derulare pentru cresterea atractiei Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii, despre cum va arata viitorul Planetariul, despre cum se va transforma Microrezervatia

- Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii are incepand de astazi un nou director general interimar Este vorba despre Iulian Calin, membru in Consiliul de Administratie al CMSN, ca reprezentant al presedintelui CJ, Mihai Lupu Interimatul va dura 120 de zile, perioada in care se va organiza concursul pentru…

- Ajunși in imposibilitatea de a ingriji și hrani mamiferele Delfinariului din Harkov, biologi ucrainieini au facut un apel catre autoritațile din Constanța pentru a reloca delfinii și leii de mare. "Ar trebui imediat scosi din acea zona pentru ca nu mai au nici hrana, nu mai au si nici ingrijirea corecta.…

