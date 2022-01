EXPLOZIE DE CAZURI – Ziua și recordul COVID pentru Maramureș La nivel național am avut confirmate aproape 20.000 de noi infectari cu noul coronavirus. Maramureșul a batut și el un record, și anume cel mai mare numar de cazuri confirmate de COVID in 24 de ore de la inceputul pandemiei. Nu mai puțin de 751 de noi cazuri au fost confirmate in județ de iri pana azi, rata de infectare fiind acum de 5,87. Am ajuns la 36.367 de cazuri confirmate de COVID de la debutul pandemiei, acum doi ani. Situația este cu atat mai grava cu cat avem in acest moment 13 localitați unde rata de infectare e mai marer de 8. Este vorba despre Bicaz, Baița de sub Codru, Groși, Salsig,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

