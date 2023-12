Explozie de cazuri de rujeolă la nivel mondial. Spitalele, pline de copii bolnavi Este haos la nivel mondial. Rujeola face ravagii și se raspandește in mai toate țarile. Și se pare ca cifrele sunt sumbre. Mai exact, s-ar parea ca numarul celor care s-au imbolnavit a crescut de peste 30 de ori in Europa și Asia Centrala, din cauza unui regres al vaccinarii copiilor. Daca pe tot parcursul anului trecut au fost puțin peste 900 de cazuri de rujeola și pneumonie, acum numarul lor depașește 30.000. In ceea ce privește rata de vaccinare, aceasta este una din ce in ce mai scazuta in randul copiilor, iar imunitatea la aceasta boala este și ea mai scazuta. Iar in spitale predomina haosul,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

